شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أبرز إنجازات أمانة المنطقة الشرقية خلال أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

تمكنت أمانة المنطقة الشرقية ضمن متابعتها تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، خلال 8 أيام، من إغلاق 430 منشأة أهملت التقيد بالتدابير الصحية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، ومنها تطبيق "توكلنا"، وذلك بعد إجراء 8324 جولة رقابية، منها 935 جولة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها أيضا ضبط 773 مخالفة.

وتلقى مركز البلاغات في المدة نفسها 1958 بلاغًا، شملت بلاغات الزحام داخل المنشآت، ومخالفات للعمال، وتقديم وجبات داخلية في المطاعم، وانخفاض مستوى النظافة الشخصية للعاملين، وانعدام المعقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، وعددا من المخالفات البلدية الأخرى.

ناقش أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، إنجازات الوكالات والبلديات والخطط المستقبلية في المنطقة، مؤكدا على التشديد بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وتفعيل تطبيق "توكلنا"، وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة كافة، خلال الاجتماع المرئي الدوري للوكالات والبلديات.

وأجرى أمين الشرقية زيارة تفقدية لمتابعة مراحل التطوير والإنجاز بإدارة الأمن السيبراني في الأمانة، كما استعرض المشاريع التنموية بالجبيل مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، فيما حصلت أمانة الشرقية على تجديد شهادة الأيزو لنظام إدارة الجودة لخدمات نظم المعلومات الجغرافية.

وخصصت أمانة الشرقية، مواقع جلوس للمتنزهين في الواجهات البحرية والحدائق لتحقيق مبدأ التباعد الجسدي، فضلًا عن غلق ألعاب الأطفال احترازيًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما نفذت الأمانة وشرطة الشرقية حملة مشتركة في سوق الحراج بالدمام لمنع الافتراش بالطرق وضبط الباعة المخالفين ونتج عنها رفع 16 طنًا من المتروكات.