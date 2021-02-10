شكرا لمتابعة خبر عن ‏بلدية خميس مشيط تنفذ 584 جولة رقابية و تضبط 78 مخالفة للإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

ضمن جهود وأعمال بلدية محافظة خميس مشيط وبلدياتها الفرعية التي تقوم بها لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وذلك بتوجيهات مباشرة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي نفذت بلدية محافظة خميس مشيط من خلال فرقها الميدانية المختصة منذ بداية هذا الأسبوع 584 جولة رقابية شملت المجمعات والمراكز والمنشآت التجارية و أسواق النفع العام وجميع الأنشطة الصحية والمهنية حيث تتابعت الجولات الرقابية وفق جدول زمني وذلك امتدادا لخطة عمل تم رسمها للتأكد من مراقبة ومتابعة الإجراءات والتدابير ‏الاحترازية وذلك تحت اشراف مباشر ومتابعة شخصية من قبل رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد الحويطي.

حيث تم توزيع جميع الفرق الميدانية على جميع أنحاء المدينة والمراكز التابعة لها للتأكد من تطبيق البروتوكولات الخاصة والالتزام التام بالإحترازات الوقائية و اتخاذ الإجراءات النظامية والعقوبات الرادعة والفورية الواردة بنص النظام بحق المخالفين هذا وقد بين المهندس محمد الحويطي انه نتج خلال هذا الأسبوع من خلال الجولات الميدانية رصد 78 مخالفة للإجراءات الاحترازية حيث تم تطبيق العقوبات النظامية بالإضافة إلى أنه تم إغلاق 41 منشاه تجارية أخرى، مؤكداً على أن البلدية تحضى بمتابعة دائمة من سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وبرعاية وتوجيهات سديدة من قبل سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز وبدعم متواصل ولامحدود من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد الحقيل

‏وأن البلدية تمضي قدما وبلا تهاون في متابعة تطبيق هذه التدابير الوقائية وتطبيق العقوبات على مخالفيها ،

كما نوه الحويطي وأهاب بالجميع بأن يستشعر المسؤولية التامة وضرورة التعاون والإلتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية و تطبيق الإشتراطات الصحية.