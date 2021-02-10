شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تطلق مبادرة "كلنا ملتزم " بالشراكة مع الفرق التطوعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة "كلنا ملتزم "والتي تهدف الى مساندة المتطوع للمراقب البلدي من خلال تمكين المتطوع من نشر ثقافة الوعي للتدابير والاجراءات الاحترازية، ورصد المخالفات والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية، ضمن الحملات الرقابية المشتركة التي تنفذها الأمانة.

وذكر وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل: أن المبادرة التي تشرف عليها إدارة المشاركة المجتمعية بوكالة الخدمات، تأتي ضمن حزمة الاجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة "كورونا"، في الأسواق والمطاعم والمنشآت الغير ملتزمة، وتأتي كذلك ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية الرقابية من خلال المراقبين أو الفرق التطوعية التوعوية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وقال إن المواقع المستهدفة للمبادرة هي المجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي وسوق الخضار المركزي بالدمام، مشيرا الى أنه تم وضع آلية تسجيل المتطوع عن طريق الفرصة التطوعية في منصة العمل التطوعي، وتوقيع ميثاق التطوع البلدي وحضور ورشة عمل تعريفية للمخالفات واستلام الزي الموحد (سترة بطاقة تعريفية ومن ثم رصد المخالفة.

وأضاف المهندس زياد مغربل: إن مزايا التطوع هي توثيق ساعات العمل التطوعية عبر منصة العمل التطوعي وشهادة تقدير من الأمانة، فيما تم تحديد أنواع المخالفات التي تشملها المبادرة وهي: عدم وجود تطبيق توكلنا، وعدم وجود جهاز لقياس درجة الحرارة، وعدم لبس الكمامة وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم وجود ملصقات التباعد الجسدي الازدحام داخل المنشاة.

وأبان بأنه يتم رصد المخالفة وتوثيقها بالصور ورفعها عن طريق مركز البلاغات 940 ويتم متابعة ومباشرة البلاغ من قبل المختصين وتطبيق المخالفة تجاه المنشاة، بعد التأكد من البلاغ.

ولفت الى أن المبادرة تأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين الأمانة والمتطوعين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا " من خلال أفضل الممارسات المتبعة لتكثيف الجانب الرقابي التوعوي، والتي تأتي تماشياً مع الجهود المبذولة لمكافحة هذا الفيروس، باتخاذ كافة التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظاً على الصحة العامة.

منوها بأهمية عمل الفرق التطوعية والتي اعتبرها تكاملية مع الفرق الرقابية في الجولات الرقابية لمواجهة فايروس "كورنا "، مشيدا في نفس الوقت بدور المتطوعين من خلال جهودهم التي يبذلونها للتثقيف والتوعية و رصد الملاحظات وتوجيه الإرشادات للوقاية من فيروس كورونا.