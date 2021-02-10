شكرا لمتابعة خبر عن " القروني" يرفع شكره للقيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بأمانة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

رفع المهندس سامي بن حمد القروني مدير مكتب تحقيق الرؤية بأمانة المنطقة الشرقي، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة - حفظها الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بترقيته إلى المرتبة الرابعة عشر، مُعبراً عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية.

كما أعرب المهندس سامي القروني عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل، على دعمه ومساندته، وشكره أيضا لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على تحفيزه ودعمه له ولكافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، سائلاً المولى - عز وجل - التوفيق والنجاح في أداء عمله لخدمة الوطن الغالي.