برنامج حساب المواطن للمستفيدين: 4 خطوات لتغيير «رقم الجوال»

كشف برنامج حساب المواطن، عن طريقة تغيير رقم الجوال عبر البرنامج؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أريد تغيير رقم الجوال.. ما الخطوات؟».

ورد حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، عبر موقع «تويتر»: «بإمكانك التوجه إلى الصفحة الرئيسية وتسجيل دخول، القائمة الرئيسية، بيانات المستفيد، تغيير رقم الجوال».

وبدأ برنامج حساب المواطن، مساء أمس الثلاثاء، إيداع مبالغ الدفعة الـ39 «شهر فبراير 2021» في حسابات المستفيدين.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال حساب المواطن: «بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء».

اقرأ أيضًا:

بدء إيداع مبالغ دفعة فبراير في حسابات المستفيدين من حساب المواطن