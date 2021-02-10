تمديد «الزيارة العائلية» قبل انتهائها بـ7 أيام «مشروط»

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن تمديد الزيارة العائلية قبل الانتهاء بـ7 أيام، بشرط وجود تأمين طبي للزائر؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل تمديد الزيارة العائلية (زيارة قديمة) يحتاج تأمينًا صحيًّا؟».

وردَّ الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ٧ أيام. ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء».

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