تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية ونشاطًا للرياح وأتربة مثارة مصحوبة برؤية متدنية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق مكة المكرمة «أضم، الطائف، ميسان» وعسير «أبها، النماص، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، ظهران الجنوب، محايل» وجازان «الدائر، الريث، العارضة، فيفا، هروب»، تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

أما مواقع «الخرمة، الموية، تربة، خليص، رابغ، رنية» بمنطقة مكة المكرمة و«بدر، وادي الفرع، ينبع» بمنطقة المدينة المنورة، فتشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.