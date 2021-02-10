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«الخطوط السعودية»: شرطان لدخول عائلة الممارس الصحي للمملكة

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الرياض - محمد عبدالله - ضرورة توفير إثبات المهنة

أوضحت الخطوط شروط دخول عائلات الممارسين الصحيين إلى المملكة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل مسموحٌ بزيارة الوالد والوالدة للصيادلة من الممارسين الصحيين ولهم كارت تخصصات بالهيئة؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «يسمح بدخول الممارس الصحي وعائلته (تشمل عائلة الممارس زوجته وأبناءه، سواء كانوا مسافرين معه أو بدونه، مع ضرورة توفير إثبات مهنة الممارس وصلة القرابة)».

وأضاف: «لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة ، يرجى زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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