مركز بلاغات العنف الأسري يتفاعل مع طفلة تعرضت للإساءة: جارٍ التحقق

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع واقعة الطفلة التي تعرَّضت للإساءة من قبل أختها؛ وذلك بعد انتشار الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري على موقع «تويتر»: «إشارةً إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طفلة للإساءة من قبل أختها؛ تم رصد الحالة، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».

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