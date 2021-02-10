«الحصيني»: هجمات برد مباغتة في منازل موسم «نوء العقارب»

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأربعاء، هو أول أيام «نوء العقارب»، الذي تكون فيه هجمات برد مباغتة على فترات متباعدة، مشيرًا إلى أن به 3 منازل مدتها 39 يومًا؛ هي: سعد الذابح، وسعد بلع، وسعد السعود.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «اليوم الأربعاء 28/6/1442هـ هو أول أيام العقارب. ونوء العقارب (ليس نجمًا) بل صفة تتصف بها هذه الأيام، وهي ثلاثة منازل: سعد الذابح (العقرب الأولى) «السم»، وسعد بلع (العقرب الثانية) «الدم»، وسعد السعود (العقرب الثالثة) «الدسم»، ولها من أسمائها نصيب، وعدد أيامها 39 يومًا».

وأوضح أنَّ «سعد الذابح وسعد بلع في فصل الشتاء، وسعد السعود في فصل الربيع. وتقول العامة: إذا دخلت العقارب، صار الخير قارب، ويغلب عليها اعتدال الجو، وفي آخرها يبلغ الربيع أوجه متى ما نبت الأرض وطرح الله البركة».

وأشار إلى أن موسم العقارب يتصف بهجمات برد مباغتة على فترات متباعدة إذا هبَّت فيه رياح شمالية أو شمالية شرقية باردة، سواء كانت سيبيرية أو قطبية.

من جانبه، توقَّع المركز الوطني للأرصاد –في تقريره عن حالة الطقس، اليوم– رياحًا سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض، والشرقية)، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير.

اقرأ أيضًا:

الحصيني: موجة برد.. وانخفاض الحرارة من 3 إلى 8 درجات مئوية

سيول مرتقبة على 10 مناطق.. و«الحصيني»: ذروة الحالة «عطاء» اليوم

الحصيني: اليوم دخول «بذرة الست».. و«نجم العقارب» الأربعاء المقبل