بدء إيداع مبالغ دفعة فبراير في حسابات المستفيدين من حساب المواطن

بدأ برنامج حساب المواطن، مساء الثلاثاء، إيداع مبالغ الدفعة الـ39 «شهر فبراير 2021» في حسابات المستفيدين.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال حساب المواطن: بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق، نتائج الأهلية للدورة الـ39 «شهر فبراير 2021»، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي.

ويتم إيداع الدفعات في حسابات المستفيدين في يوم 10 من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو بعده حال توافقه مع يوم إجازة، وسيتم إيداع دفعة فبراير يوم غد الأربعاء «10 فبراير».