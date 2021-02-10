اليوم.. أرامكو تُعلن أسعار البنزين خلال شهر فبراير

تعلن شركة أرامكو، مساء الیوم الأربعاء، بعد المراجعة الدورية الشهرية، أسعار البنزين الجديدة، التي يبدأ العمل بها في جميع المناطق بالمملكة ابتداءً من يوم غد الخميس 11 فبراير الجاري.

وكانت أسعار البنزين في شهر يناير، وفقًا لشركة أرامكو على النحو التالي:

- سعر بنزين 91 : 1.62 للتر.

- سعر بنزين 95: 1.75 للتر.

ومن المعروف أنه يتم تعديل أسعار البنزين (منتجات الطاقة) وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

والأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.