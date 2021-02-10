

نجران 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

قدّم مركز طب العيون في مستشفى الملك خالد بنجران الخدمات العلاجية والاستشارية لـ 20784 مريضاً خلال عام 2020 م، منهم 15140 مراجعاً لعيادات الأطباء و 5644 مراجعاً لعيادات البصريات.

وأوضحت "صحة نجران" أنه تم خلال نفس الفترة إجراء 1350 عملية، تضمنت 29 عمليةً لتثبيت القرنية المخروطية، و 405 عمليات الساد الأبيض، فيما بلغ عدد عمليات تصحيح النظر السطحي "ليزر" 431 عملية، وعمليات تصحيح الحول 75 عملية، و عمل 275 حقناً داخل الجسم الزجاجي "أفاستين"، وعمل 27 عملية ليزر السطحي، إضافة لـ 9 عمليات قص السائل الزجاجي للشبكية، و فيما تم عمل 12 عملية إزالة لحمية، وزراعة 40 عدسة داخل العين لتصحيح النظر وزراعة قرنية، وتنظيف 20 عدسة صناعية بالليزر، و 26 عملية محجر العين .

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10:56ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مستشفى الملك خالد في نجران: أكثر من 20 ألف مستفيد من خدمات مركز طب العيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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