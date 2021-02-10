السعودية اليوم / أمانة الشرقية ترفع ١٦ طناً من المتروكات في سوق الحراج بالدمام



الدمام 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة الشرقية وشرطة الشرقية، حملة مشتركة في سوق الحراج بالدمام، لمنع الافتراش بالطرق وضبط الباعة المخالفين، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري، وتطبيق الإجراءات الاحترازية .

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل أن الحملة الميدانية المشتركة التي قامت بها الإدارة العامة لشؤون الأسواق في وكالة الخدمات مع شرطة الشرقية، في سوق الحراج في الدمام، نتج عنها رفع 16 طنا من المتروكات.

وبين أن الحملة تأتي بالتعاون والتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الضبط الإداري، لافتا إلى أن الحملات تم تنفيذها لمنع الافتراش بالطرقات وضبط الباعة الجائلين، .

وأبان المهندس زياد مغربل، أن المتروكات المخالفة التي تم ضبطها، بالطرقات للعمالة الجائلين، تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة وتكثيف الحملات الميدانية، والتنسيق المستمر بين الأمانة والجهات الحكومية المشاركة في الحملة، لمعالجة هذه المخالفات.

من جهة أخرى أغلقت أمانة المنطقة الشرقية ٦٤ منشأة بمحافظة القطيف غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "

وبلغ عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها الأمانة خلال تلك الفترة ٤٠١ زيارة، في حين بلغ عدد البلاغات الاحترازية ١٧ بلاغاً، وأكدت الأمانة متابعة الفرق الرقابية لتطبيق كافة الإجراءات من خلال الجولات الرقابية، للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المنشآت غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

ودعت الأمانة الجميع للتعاون معها والحرص على الابلاغ عن جميع المخالفات البلدية أو مظاهر التشوه البصري أو المخالفين من خلال مركز البلاغات 940 لاتخاذ اللازم.

// انتهى //

10:12ت م

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الدمام 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة الشرقية وشرطة الشرقية، حملة مشتركة في سوق الحراج بالدمام، لمنع الافتراش بالطرق وضبط الباعة المخالفين، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري، وتطبيق الإجراءات الاحترازية .وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل أن الحملة الميدانية المشتركة التي قامت بها الإدارة العامة لشؤون الأسواق في وكالة الخدمات مع شرطة الشرقية، في سوق الحراج في الدمام، نتج عنها رفع 16 طنا من المتروكات.وبين أن الحملة تأتي بالتعاون والتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الضبط الإداري، لافتا إلى أن الحملات تم تنفيذها لمنع الافتراش بالطرقات وضبط الباعة الجائلين، .وأبان المهندس زياد مغربل، أن المتروكات المخالفة التي تم ضبطها، بالطرقات للعمالة الجائلين، تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة وتكثيف الحملات الميدانية، والتنسيق المستمر بين الأمانة والجهات الحكومية المشاركة في الحملة، لمعالجة هذه المخالفات.من جهة أخرى أغلقت أمانة المنطقة الشرقية ٦٤ منشأة بمحافظة القطيف غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس " كورونا "، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة على كافة الأسواق والمراكز التجارية، وذلك خلال الستة أيام الماضية .وبلغ عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها الأمانة خلال تلك الفترة ٤٠١ زيارة، في حين بلغ عدد البلاغات الاحترازية ١٧ بلاغاً، وأكدت الأمانة متابعة الفرق الرقابية لتطبيق كافة الإجراءات من خلال الجولات الرقابية، للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المنشآت غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.ودعت الأمانة الجميع للتعاون معها والحرص على الابلاغ عن جميع المخالفات البلدية أو مظاهر التشوه البصري أو المخالفين من خلال مركز البلاغات 940 لاتخاذ اللازم.// انتهى //10:12ت م0018

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