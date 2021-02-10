السعودية اليوم / أكثر من 17 ألف مستفيد من خدمات مركز تأكد بالحدود الشمالية



عرعر 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

قدّم مركز "تأكد" في الحدود الشمالية خدماته لـعدد 17424 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

يذكر أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .

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10:02ت م

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