سباقات فورمولا إي ستقام بموعدها في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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ذكر تقرير أبرزه موقع أوتو سبورت، المختص بشؤون السباقات والسيارات أن السباقات الافتتاحية لموسم فورمولا إي Formula E في السعودية لن تتأثر بجائحة فيروس كورونا ولن يتم إلغاؤها.

سباقات فورمولا إي في موعدها

وحسبما ذكر التقرير، تم تحديد جولة مزدوجة على حلبة شارع الدرعية في الفترة من 26 إلى 27 فبراير، وستكون السباقات ليلية للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ البطولة.

ومنذ الأسبوع الماضي، علقت وزارة الداخلية السعودية جميع دخول الوافدين إلى البلاد من قائمة تضم 20 دولة – بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، ويأتي هذا استجابة للانتشار السريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة أواخر العام الماضي، كما ارتفعت الحالات الإيجابية في السعودية مرة أخرى إلى ما فوق 300 حالة في اليوم، بعد أن سجلت انخفاضًا عند 82 حالة في 3 يناير 2021.

كورونا لن تؤثر على السباقات

مع وجود معظم فرق فورمولا إي Formula E وموظفي البطولة الموجودين في البلدان المدرجة ضمن العشرين، تم منح الأفراد المسافرين إلى الحدث إعفاء خاصًا لدخول المملكة، وقال كارلو بوتاجي، مؤسس شركة الدرعية لسباق الجائزة الإلكترونية أنه على الرغم من القيود المتزايدة، إلا أنها لم تؤثر على الحدث، كما أكد أن السباق يومي 26 و 27 فبراير من بداية التقويم، ولم يتم التفكير في تأجيله أو إلغائه.

وأضاف: “نحن نعمل عن كثب مع السلطات المحلية والمملكة ووزارة الصحة ووزارة الرياضة للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الصحيحة، ونحن محظوظون للغاية لأن فورمولا إي قامت بالفعل بحدثين بنسبة نجاح 100٪ في فالنسيا وفي برلين”.

