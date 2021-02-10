مياه الأمطار تغمر طريق الأمير سلطان في خميس مشيط وتشل الحركة المرورية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - خميس مشيط

غمرت الأمطار التي هطلت مساء أمس الثلاثاء على محافظة خميس مشيط، طريق الأمير سلطان؛ حيث ارتفع منسوب المياه عن الشارع؛ نتيجة عدم وجود مناهل تصريف كافية.

تعطل حركة السير والمركبات:

وتسببت مياه الأمطار في إحداث عرقلة للحركة المرورية، وتعطل بعض مركبات المواطنين الذين ناشدوا الجهات المعنية بإيجاد حل لمعاناتهم الدائمة في هذا الموقع.



