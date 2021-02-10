

برلين 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 8072 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا بأن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليونين و299 ألفًا و996 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 62969 وفاة.

// انتهى //

09:07ت م

0013



برلين 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 8072 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و813 وفاة.وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا بأن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليونين و299 ألفًا و996 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 62969 وفاة.// انتهى //09:07ت م0013

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 8072 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.