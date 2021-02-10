السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 28 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 10 فبراير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها رياحاً سطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات بدر ووادي الفرع وينبع .

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم .

// انتهى //

08:36ت م

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