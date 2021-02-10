سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021، في البنوك وشركات الصرافة.

وشهد المعروض النقدي في مصر نموا قدره 1.5% في يناير/كانون الثاني مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وأعلن البنك المركزي المصري، أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتظل كما هي منذ 3 شهور.

سعر الدولار

ووفق مسح ”الخليج 365”، سجل سعر الدولار 6 أسعار مختلفة بفارق 9 قروش- الجنيه مائة قرش- بين أعلى وأقل سعر.

وجاء بنك الإسكندرية كأفضل بنك تبيع له الدولار مقابل 15.67 جنيه، بينما جاء بنك SAIB كأفضل بنك تشتري منه الدولار مقابل 15.69 جنيه.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار 15.6017 جنيه للشراء، و15.7017 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنك مصر.

مؤشرات اقتصادية

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ويتوقع أن يتراجع الدولار مقابل الجنيه الأيام المقبلة، في ظل بيانات رسمية عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج رغم جائحة كورونا.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما يمثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري 18.8796 جنيه للشراء، و19.0037 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الإسترليني 21.4835 جنيه للشراء، و21.6259 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 4.1666 جنيه للشراء، و4.1935 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء، نحو 4.1591 جنيه للشراء، و4.1860 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 51.5059 جنيه للشراء، و51.9699 جنيه للبيع.