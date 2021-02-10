الحصيني: اليوم بداية العقارب .. تستمر 39 يوماً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأربعاء هو أول أيام العقارب ونوء العقارب، موضحًا أنه ليس نجمًا بل صفة، تتصف بها هذه الأيام وهي ثلاثة منازل سعد الذابح العقرب الأولى (السم) وسعد بلع، والعقرب الثانية (الدم)، وسعد السعود العقرب الثالثة (الدسم) ولها من أسمائها نصيب، وعدد أيامها 39 يومًا.

نوء العقارب:

وتابع الحصيني في تغريدات له عبر تويتر، اليوم: إن نوء العقارب هي مظنة البرد متى هبت الرياح الشمالية قطبية أو سيبيرية قد يحصل منه أضرار، وسعد الذابح وسعد بلع في فصل الشتاء وسعد السعود في فصل الربيع وتقول العامة إذا دخلت العقارب، صار الخير قارب، كناية عن ازدياد فرصة الأمطار.

وأضاف: يغلب عليها اعتدال الجو وفي آخرها يبلغ الربيع، ويبلغ الربيع أوجه متى ما نبت الأرض وطرح الله البركة وموسم العقارب يتصف بهجمات برد مباغتة على فترات متباعدة إذا هبت فيه رياح شمالية أو شمالية شرقية باردة سواء كانت سيبيرية او قطبية والله أعلم.

طقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد أن تكون الأحوال الجوية مستقرة اليوم بوجه عام، مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقع أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، يمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.



