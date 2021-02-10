شكرا لمتابعة خبر عن تشهير وسجن وغرامة لصاحب تموينات عرض منتجات غذائية فاسدة في أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

شهرت وزارة التجارة بصاحب تموينات بمدينة أبها بعد إدانة صاحب المنشأة والعامل المسؤول من جنسية سودانية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وذكرت الوزارة أن الحكم القضائي الصادر بهذا الشأن من المحكمة الجزائية بأبها متضمناً غرامة مالية، والسجن لمدة 15 يوماً لصاحب المنشأة والسجن لمدة شهر للعامل المسؤول، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"​ أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.