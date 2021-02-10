شكرا لمتابعة خبر عن ‏حالات يستحق فيها الموظف مكافأة نهاية الخدمة كاملة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف نظام العمل في المملكة، عن ‏حالات يستحق فيها الموظف مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

وتضمنت الحالات:" عند انتهاء عقد العمل، عند تقديم استقالة وخدمته تتجاوز العشر سنوات، تستحق الموظفة إذا أنهت العقد خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها أو 3 أشهر من تاريخ وضعها، الحالات الواردة في المادة ٧٤ - ٨١ ".

وكانت وزارة الموارد البشرية أوضحت أن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

وتعتبر التسوية الودية، المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل وتتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة؛ لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.