“الصحة” تدعو للإبلاغ عن المخالفين للإجراءات الاحترازية.. إليكم نوع المخالفة والجهة المسؤولة (فيديو)

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دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أمس (الثلاثاء)، المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وأشار العبدالعالي – خلال الإيجاز الصحفي لمستجدات فيروس كورونا في المملكة – إلى أن الجهات المختصة لها مراكز اتصال وأرقام، وتعمل على مدار الساعة لاستقبال الاتصالات والبلاغات والملاحظات وأخذها بجدية تامة.

وفيما يتعلق بنوع المخالفات والجهات المسؤولة عن تلقي البلاغات، ستكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولة عن بلاغات عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في مقار العمل بالاتصال على رقم 19911، أما وزارة الصحة ستكون مختصة بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في المنشآت الصحية بالاتصال على رقم 937.

وتتولى وزارة الداخلية مسؤولية مخالفات تجاوز العدد المسموح في المناسبات الاجتماعية، والتجمعات المخالفة بالاتصال على رقمي 999 و911، وتختص وزارة التجارة بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في المنشآت التجارية بالاتصال على رقم 1900، وتختص وزارة الشؤون البلدية والقروية والسكان بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في المطاعم والمقاهي والمنشآت التموينية بالاتصال على رقم 940.

Source akhbaar24.argaam

