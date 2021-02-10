خبير تقني: الجوالات ستختفي من حياتنا خلال 10 سنوات وتحل محلها هذه الأجهزة (فيديو)

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كشف خبير تقني أن أجهزة الجوالات ستختفي من حياتنا خلال فترة لن تزيد على 10 سنوات، وستحل محلها الأجهزة “الملبوسة” كالساعات أو النظارات أو شيء جديد لا نتصوره حالياً.

وقال الخبير عبدالله السبع إن حديثه قد لا يمكن تصديقه في الوقت الحاضر، تماماً كما لو أخبرت شخصاً قبل 10 سنوات بأنه سيكون لدينا جهاز يمكنك من خلاله الاتصال بالفيديو والصوت والتواصل مع الآخرين أينما وجدوا.

وأضاف السبع خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن ما يقوله مبني على معلومات وتأكيد شركات التقنية عن عزمها تطوير الأجهزة “الملبوسة” وإيجاد بدائل لأجهزة الجوالات.

وأشار إلى أن الشركات الآن تعمل على تصنيع أجهزة جوالات قابلة للطي باعتبار أنها مستقبل التقنية، كما أن هناك العديد من الشركات الأخرى تعمل على تطوير الأجهزة “الملبوسة” باعتبارها المستقبل الحقيقي.

Source akhbaar24.argaam

