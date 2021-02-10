تحذير مهم من “أبشر” بشأن خدمة تصاريح السفر الاستثنائية

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أصدرت منصة “أبشر” أمس الثلاثاء تنويها بشأن طلبات التقديم على خدمة تصاريح السفر الاستثنائية، وذلك في ظل استمرار تعليق سفر المواطنين للخارج.

وأوضحت أن طلبات التقديم على الخدمة لا تتم إلا من خلال المنصة، لذا يجب على المتقدم تفادي التعامل مع كل من يدعي أنه وسيط لإتمامها، مضيفة أنه قد لوحظ أن هناك بعض عمليات الاحتيال التي تمت بدعوى إمكانية استخراج التصاريح بطرق غير نظامية.

وأكدت أنه على المتقدمين توخي الحذر وإبلاغ الجهات الرسمية فورا عن أي عمليات احتيال مشبوهة، وأنه ليس لها أي دور في قبول أو رفض الطلب، وإنما هي مجرد قناة إلكترونية لتقديم الطلبات.

Source almnatiq

