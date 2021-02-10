ابتسامات الأطفال تمتزج مع بَرد عسير

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اكتست جبال ومزارع وطرقات عدد من محافظات ومراكز منطقة عسير اليوم بالرداء الأبيض، إثر سقوط كميات كبيرة من البَرد المصاحب لأمطار غزيرة شهدتها الأجزاء الشمالية من مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط.

واستقبل أهالي مدينة أبها ومركزي طبب والسودة بمنطقة عسير بفرح تساقط البَرد الكثيف وسط ابتسامات الأطفال وتفاعل الأهالي، حيث تركزت الأمطار على سروات منطقة عسير مثل مركزي السودة وطبب ومركز بيحان في بللحمر إضافة إلى حي المحالة بأبها وأجزاء واسعة من محافظتي خميس مشيط وتنومة.

وأظهرت الصور المتداولة معطيات الجمال التي تشكلت مع أمطار الخير والبركة، واحتضان المدرجات الزراعية لكميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول، مع تكون بساط أخضر على امتداد البصر زاده جمالاً كثافة البَرد الذي كسا المكان أردية بيضاء، وشلالات تخترق القمم العالية لتحط في بطون الأودية والمزارع.

Source almnatiq

