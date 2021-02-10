البريطاني الذي أنقذه الشمري من الغرق: سعيد بدعم الشعب السعودي

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وجه البريطاني دين لو، الذي أنقذه المبتعث السعودي تركي الشمري من الغرق في مدينة بريستون البريطانية، رسالة شكر للشعب السعودي على دعمه، معربا عن سعادته بالتقدير الذي حظيت به قصته في العالم.

وأشار “لو” في فيديو نشرته قناة “العربية” أمس (الثلاثاء)، إلى أنه ممتن للشمري لإنقاذه حياته، حيث لم تخسره ابنته.

وأعرب البريطاني عن شكره لتركي قائلا: “شكرا لك، سيبقى لك دوما صديق في بريستون”.

يشار إلى أن تركي الشمري تمكن من إنقاذ البريطاني دين لو، عندما كان يصارع مياه النهر، في موقف بطولي حظي باهتمام إعلامي، وإعجاب الكثيرين.

Source almnatiq

