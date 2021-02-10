“الصحة”: لا يلزم ارتداء الكمامة إذا كنت تقود السيارة بمفردك

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أوضحت وزارة الصحة أنه لا يجب على الشخص ارتداء “الكمامة” أثناء قيادته السيارة بمفرده.
ونوهت إلى أنه يلزم لبس الكمامة إذا كنت في السيارة وحيدًا، وترغب بمحادثة شخص من خلال النافذة.
يذكر أن وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى حضت مؤخرًا على الالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية، بعد عودة منحنى الإصابات بكورونا (كوفيد 19) في المملكة للارتفاع مجددًا، حيث يقوم رجال الأمن بمختلف المناطق بضبط المخالفين وغير الملتزمين بلبس الكمامة، كما أصبح إبراز تطبيق “توكلنا” شرطًا للدخول للجهات الحكومية والخاصة والأسواق والمراكز التجارية.
Source akhbaar24.argaam
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