“الزامل” يكشف سبب اعتراض شركته على مطالبة “الزكاة والدخل” بسداد 229 مليون ريال (فيديو)

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كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل، خالد الزامل، سبب اعتراض شركة الزامل للصناعة على مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل لها بسداد مبلغ 229 مليون ريال.
وقال الزامل في لقائه مع برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن المبلغ عبارة عن فروقات سابقة عن عامي 2017 و2018، وأن سبب الاعتراض هو عدم واقعية الرقم المطلوب سداده.
وأوضح أنهم تواصلوا مع الهيئة وأوضحوا لها الأمر ويتوقعون أن ينجح اعتراضهم، مبيناً أن المشكلة كانت عند أكثر من شركة وليست عند الزامل للصناعة فقط.
Source akhbaar24.argaam
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