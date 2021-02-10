︎ :
.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع 4 من أبنائه واثنين من أحفاده، من بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأمير خالد بن سلمان.
وأظهرت الصورة التي نشرها حساب “تاريخ آل سعود” على “تويتر”، الملك سلمان واقفاً وعلى يمينه الأمير محمد، ثم الأمراء أحمد بن فهد بن سلمان وسعود بن سلمان وتركي بن سلمان، ويجلس أمامه الأميران خالد بن سلمان وسلمان بن سلطان بن سلمان.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة تجمع الملك سلمان بعدد من أبنائه وأحفاده بينهم ولي العهد ونائب وزير الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.