صورة نادرة تجمع الملك سلمان بعدد من أبنائه وأحفاده بينهم ولي العهد ونائب وزير الدفاع

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع 4 من أبنائه واثنين من أحفاده، من بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأمير خالد بن سلمان.

وأظهرت الصورة التي نشرها حساب “تاريخ آل سعود” على “تويتر”، الملك سلمان واقفاً وعلى يمينه الأمير محمد، ثم الأمراء أحمد بن فهد بن سلمان وسعود بن سلمان وتركي بن سلمان، ويجلس أمامه الأميران خالد بن سلمان وسلمان بن سلطان بن سلمان.

Source akhbaar24.argaam

