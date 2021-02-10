المرور يطالب قائدي المركبات باليقظة وعدم  الاعتماد على «المعرفة المسبقة» بالطرق

نبّه المرور السعودي إلى ضرورة اليقظة أثناء القيادة على الطرق، وعدم الاعتماد على المعرفة المسبقة بها.

وأضاف: «كن يقظاً دائماً أثناء القيادة، فمعرفتك المسبقة بالطريق من خلال مرورك اليومي لا يعني خلوه من أعمال الصيانة أو أي متغير قد يؤثر على سلامتك وسلامة الآخرين»، وفق حساب «المرور السعودي» بموقع تويتر.

وكان المرور السعودي، نصح قائد المركبة القادم من طريق فرعي، ويرغب في دخول طريق رئيسي؛ أن يتأكد من اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامته، وتجنب وقوع الحوادث المرورية.

وتابع: تعليمات الدخول الآمن للطرق الرئيسة، تتضمن تشغيل الإشارة التنبيهية المناسبة، والوقوف التامّ والالتفات نحو اليسار، والتأكد من خلو المسار قبل الدخول، وإعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي.