شكرا لمتابعة خبر عن تقني: الجوالات ستختفي خلال 10 سنوات وتحل محلها " الأجهزة الملبوسة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الخبير التقني عبدالله السبع، أن أجهزة الجوال ستختفي تمامًا خلال 10 سنوات، وتحل محلها "الأجهزة الملبوسة".

وقال السبع برنامج " ياهلا ": " إن المساعد الشخصي والأجهزة الملبوسة كالنظارات والساعات الذكية سوف تكون لها مستقبل في حياتنا " .

وتابع: " تحليلي وتوقعي يأتي من خلال ما نقرأ بعزم الشركات في تطوير الأجهزة الملبوسة وإيجاد بدائل وتنافس بين تلك الشركات وهم يرون بأن الأجهزة القابلة لطي هي المستقبل ".

وأضاف: " مثلاً الآن الساعة الذكية التي تستخدم وبالمكان أن تتصل بها وتتواصل في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تستخدم لقياس الحرارة والضغط وتخطط القلب وبالتالي ستكون الأجهزة الملبوسة لها تأثير في حياتنا في المستقبل ".

وأشار إلى أن الإنترنت سيكون هو حياتنا في المستقبل وسيتحكم في كل أرجاء المنزل، قائلا: " حجم التغيرات المتوقعة في حياتنا المستقبلية لا يمكن أن يستوعبها العقل البشري حاليًا ".