شكرا لمتابعة خبر عن "نظام الأحوال الجديد" ييسر أمور الزواج ويضع كفاءة الرجل دينيا شرطا للزوم العقد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف نظام الاحوال الشخصية الجديد أن كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته، وهو حق خاص للمرأة والولي الذي باشر عقد الزواج إذا كان هو الأب، والعبرة في كفاءة الرجل بدينه ولا يعتد بالكفاءة فيما عدا ذلك.

وتضمنت النظام، انعقاد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح وبالكتابة عند العجز عن النطق والإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.

وأشار النظام إلى شروط الإيجاب والقبول أن يكونا متوافقين صراحة، وأن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة ويصح أن يكون مقترنين في مجلس واحد حكما وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة ، وأن يكونا منجزين لا معاقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.