بيتكوين تتخطى حاجز 47000 دولار للمرة الأولى

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وسعت العملات المشفرة مكاسبها في آسيا أمس الثلاثاء، مع وصول بيتكوين إلى مستويات قياسية، في أعقاب استثمار شركة تيسلا في العملة المشفرة.

وسجلت بيتكوين أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات بين عشية وضحاها، بعد الإعلان الذي كشفت عنه تيسلا في تقريرها السنوي لعام 2020.

وأضافت بيتكوين ما يصل إلى 2.5 في المئة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 47565.86 دولار اليوم الثلاثاء، واكتسبت 61 في المئة لهذا العام حتى الآن.

وفي مسيرة الصعود المذهلة للعملة الرقمية في أوائل شهر يناير، تجاوز سعرها 45000 دولار و 46000 دولار و 47000 دولار في أقل من ساعة مساء يوم الاثنين، مدفوعًا بإعلان تيسلا أنها اشترت 1.5 مليار دولار من بيتكوين.

وكان من المفترض أن يكون 45000 دولار علامة فارقة من نوع ما، لكن سباق العملة المشفرة إلى الأعلى حولها إلى فكرة لاحقة، حيث ارتفعت قيمة العملة المشفرة بنسبة 67 في المئة حتى تاريخه.

وكانت من الأسباب المحتملة للفجوة المفاجئة في الارتفاع استيقاظ مجموعة من المتداولين في آسيا على أخبار تيسلا جنبًا إلى جنب مع عدم وجود مستويات مقاومة أعلى من 45000 دولار.

وفي حين أن هذه قد تكون المحفزات المباشرة للارتفاع المفاجئ في قيمة العملة المشفرة، فهي ليست الأسباب الوحيدة لارتفاع بيتكوين المذهل.

وانتقل عدد متزايد من المستثمرين الكبار إلى العملة الرقمية كتحوط محتمل ضد التضخم،حيث يضخ الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تريليونات الدولارات من الأموال في الأسواق المالية لتحفيز اقتصاداتها المنكوبة بفيروس كورونا.

وانضمت تيسلا إلى الشركات المتداولة علنًا، بما في ذلك MicroStrategy، التي وجهت أموالها إلى بيتكوين، وتبعًا لسعر العملة الجديد، فمن الواضح أن بعض المستثمرين يعتقدون أنها بدأت للتو.

ويعتقد الكثير من المحللين أن هذه مجرد بداية لاعتماد أوسع بكثير من الأسماء المؤسسية الجاهزة للانتقال إلى فضاء التشفير.

وبالنظر إلى أن المزيد من المستثمرين يشترون بيتكوين ويحتفظون بها على المدى الطويل، فإن المعروض من العملة المشفرة مستمر في الانخفاض.

ووفقًا للمعلومات، فإن نحو 78 في المئة من إجمالي عملة بيتكوين المُصدرة إما مفقودة أو محتفظ بها، وهذا يترك أقل من 4 ملايين بيتكوين ليتم تقاسمها بين الداخلين في السوق في المستقبل، بما في ذلك المستثمرين الكبار، مثل: PayPal و Square.

ومع هذا الارتفاع الأخير، تجاوزت القيمة السوقية لعملة بيتكوين (895 مليار دولار) مرة أخرى قيمة تيسلا (818.4 مليار دولار) بعد أن تصدرت قيمتها للمرة الأولى في وقت سابق يوم الإثنين.

Source aitnews

