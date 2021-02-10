المستشفى التخصصي يعلن عن 130 وظيفة متنوعة لحملة كافة المؤهلات

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يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر (130) وظائف متنوعة، منها (52) وظيفة إدارية و (25) وظيفة لا تتطلب الخبرة، للرجال والنساء حملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:
الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض:
– محلل الشؤون الأكاديمية والتدريب
– محلل اتفاقيات سلسلة الإمدادات
– مساعد رئيس تمريض (عدد 4)
– استشاري مشارك طب الاسنان للأطفال
– مندوب مشتريات
– أخصائي تغذية علاجية ثاني
– مهندس أجهزة طبية أول (عدد 2)
– مهندس أجهزة طبية ثاني
– مدرب سريري (عدد 2)
– صيدلاني سريري
– منسق أبحاث سريرية
– اختصاصي سريري (عدد 5)
– اختصاصي ترميز طبي (السجلات الطبية)
– أخصائي تصوير أشعة مقطعية
– استشاري عيون
– منسق الجدولة وادارة البيانات
– أخصائي أمن سيبراني
– اختصاصي قسم قاعده البيانات
– مساعد أخصائي تغذية
– منسق تعليم شؤون التمريض (عدد 2)
– فني الحالات الطارئة
– تقني اول حوسبة المستخدم النهائي
– فني تصنيع
– ميكانيكي عام ثاني
– رئيس تمريض
– مدير ادارة هندسة الأجهزة الطبية
– رئيس خدمات الصيدلية للرعاية الطبية الحرجة
– محلل المعلومات الصحية (عدد 3)
– اختصاصي المعلومات الصحية
– سكرتير أول (عدد 4)
– سكرتير ثاني (عدد 6)
– اختصاصي تكامل
– محلل تطوير تقنية المعلومات
– مساعد مختبرات
– فني مختبر
– كبير المساعدين الفنيين (عدد 2)
– مساعد قانوني
-مديرمختبر القسطرة القلبية
– مدير قسم الشبكات والحماية
– مدير خدمات السفر
– مساعد المواد
– ناسخ طبي
– مساعد الرعاية الدوائية
– فني ثاني إمداد غرف العمليات
– صيدلاني أول
– صيدلاني ثاني
– صيدلاني ثالث
– مساعد صيدلاني
– مشغل محطة أول
– مدير برنامج التمريض
– منسق جودة ونوعية
– ممثل ثاني خدمات دعم الأشعة
– فني أبحاث (عدد 2)
– أخصائي علاج تنفسي
– كبير المحاسبين
– كبير مهندسي أجهزة طبية (عدد 3)
– كبير الصيادلة
– مساعد صيدلي أول
– كبير أخصائيي علاج تنفسي (عدد 2)
– كبير أخصائيي تصوير الأشعة التداخلية (ملون)
– كبير أخصائيي التصوير الإشعاعي
– كبير أخصائيي تصوير أشعة الطب النووي
– كبير أخصائيي تصوير الأشعة البوزترونية
– كبير أخصائيي تصوير الأشعة الصوتية
– طبيب متخصص (عدد 3)
– أخصائي أتمتة الصيدلة والخدمات المساندة
– ممرض أول
– أخصائي الجدولة والموظفين
– مشرف وحده رواتب الموظفين
– مشرف الاسكان (عدد 2)
– مشرف الاسكان
– مشرف العناية التنفسية
– مشرف الخدمات المساندة وممثل المرضى
– مشرف المستودعات
– مساعد أول سلسلة الإمدادات (عدد 6)
– فني إمدادات
– فني مواد معقمة ومستودعات طبية
– أخصائي تصوير أشعة الطب النووي
– أخصائي التصوير الأشعاعي
– منسق اكلينيكي للطب الاتصالي
– أخصائي تصوير الأشعة الصوتية
– أخصائي إدارة الثغرات الأمنية
الوظائف الشاغرة في مدينة جدة:
– استشاري مساعد التخدير
-استشاري مساعد أمراض الدم والأورام
– استشاري مشارك الاعصاب للأطفال
– استشاري طب الطوارىء
– استشاري أورام
– ممرض أول (عدد 5)
– ممرض ثالث (عدد 2)
– مساعد أول سلسلة الإمدادات (عدد 2)
مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:
– رواتب تنافسية.
– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
– بدل سكن ومواصلات.
– تطوير مهني مستمر
– برنامج مساعدة الموظفين.
– مرافق ترفيهية للموظفين.
– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الفرع ومسمى الوظيفة المطلوبة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/38GFaNz
Source wadhefa
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