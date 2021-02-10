المستشفى التخصصي يعلن عن 130 وظيفة متنوعة لحملة كافة المؤهلات

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يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر (130) وظائف متنوعة، منها (52) وظيفة إدارية و (25) وظيفة لا تتطلب الخبرة، للرجال والنساء حملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:

الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض:

– محلل الشؤون الأكاديمية والتدريب

– محلل اتفاقيات سلسلة الإمدادات

– مساعد رئيس تمريض (عدد 4)

– استشاري مشارك طب الاسنان للأطفال

– مندوب مشتريات

– أخصائي تغذية علاجية ثاني

– مهندس أجهزة طبية أول (عدد 2)

– مهندس أجهزة طبية ثاني

– مدرب سريري (عدد 2)

– صيدلاني سريري

– منسق أبحاث سريرية

– اختصاصي سريري (عدد 5)

– اختصاصي ترميز طبي (السجلات الطبية)

– أخصائي تصوير أشعة مقطعية

– استشاري عيون

– منسق الجدولة وادارة البيانات

– أخصائي أمن سيبراني

– اختصاصي قسم قاعده البيانات

– مساعد أخصائي تغذية

– منسق تعليم شؤون التمريض (عدد 2)

– فني الحالات الطارئة

– تقني اول حوسبة المستخدم النهائي

– فني تصنيع

– ميكانيكي عام ثاني

– رئيس تمريض

– مدير ادارة هندسة الأجهزة الطبية

– رئيس خدمات الصيدلية للرعاية الطبية الحرجة

– محلل المعلومات الصحية (عدد 3)

– اختصاصي المعلومات الصحية

– سكرتير أول (عدد 4)

– سكرتير ثاني (عدد 6)

– اختصاصي تكامل

– محلل تطوير تقنية المعلومات

– مساعد مختبرات

– فني مختبر

– كبير المساعدين الفنيين (عدد 2)

– مساعد قانوني

-مديرمختبر القسطرة القلبية

– مدير قسم الشبكات والحماية

– مدير خدمات السفر

– مساعد المواد

– ناسخ طبي

– مساعد الرعاية الدوائية

– فني ثاني إمداد غرف العمليات

– صيدلاني أول

– صيدلاني ثاني

– صيدلاني ثالث

– مساعد صيدلاني

– مشغل محطة أول

– مدير برنامج التمريض

– منسق جودة ونوعية

– ممثل ثاني خدمات دعم الأشعة

– فني أبحاث (عدد 2)

– أخصائي علاج تنفسي

– كبير المحاسبين

– كبير مهندسي أجهزة طبية (عدد 3)

– كبير الصيادلة

– مساعد صيدلي أول

– كبير أخصائيي علاج تنفسي (عدد 2)

– كبير أخصائيي تصوير الأشعة التداخلية (ملون)

– كبير أخصائيي التصوير الإشعاعي

– كبير أخصائيي تصوير أشعة الطب النووي

– كبير أخصائيي تصوير الأشعة البوزترونية

– كبير أخصائيي تصوير الأشعة الصوتية

– طبيب متخصص (عدد 3)

– أخصائي أتمتة الصيدلة والخدمات المساندة

– ممرض أول

– أخصائي الجدولة والموظفين

– مشرف وحده رواتب الموظفين

– مشرف الاسكان (عدد 2)

– مشرف الاسكان

– مشرف العناية التنفسية

– مشرف الخدمات المساندة وممثل المرضى

– مشرف المستودعات

– مساعد أول سلسلة الإمدادات (عدد 6)

– فني إمدادات

– فني مواد معقمة ومستودعات طبية

– أخصائي تصوير أشعة الطب النووي

– أخصائي التصوير الأشعاعي

– منسق اكلينيكي للطب الاتصالي

– أخصائي تصوير الأشعة الصوتية

– أخصائي إدارة الثغرات الأمنية

الوظائف الشاغرة في مدينة جدة:

– استشاري مساعد التخدير

-استشاري مساعد أمراض الدم والأورام

– استشاري مشارك الاعصاب للأطفال

– استشاري طب الطوارىء

– استشاري أورام

– ممرض أول (عدد 5)

– ممرض ثالث (عدد 2)

– مساعد أول سلسلة الإمدادات (عدد 2)

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

– بدل سكن ومواصلات.

– تطوير مهني مستمر

– برنامج مساعدة الموظفين.

– مرافق ترفيهية للموظفين.

– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.

– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الفرع ومسمى الوظيفة المطلوبة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/38GFaNz

Source wadhefa

