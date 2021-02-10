برنامج يسر يعلن عن توفر 6 وظائف إدارية وتقنية شاغرة للرجال والنساء

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يعلن برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية (يسر) عن توفر (6) وظائف تقنية وإدارية شاغرة لحملة البكالوريوس أو الماجستير في مقرها الرئيسي بمدينة (الرياض) على النحو التالي:

– أخصائي تقارير (Reporting Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، تقنية معلومات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.

– مدير إدارة تحسين الحلول الرقمية (Digital Solutions Optimization Director)

المتطلبات: بكالوريوس او ماجستير (تقنية معلومات) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال مشابه.

– أخصائي الأسواق الرقمية (Digital Marketplace Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس في أحد تخصصات تقنية المعلومات والاتصالات مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.

– أخصائي بحوث السوق (Market Research Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، تقنية معلومات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه ومعرفة في الإحصاء وتحليل وتنقية البيانات.

– مدير إدارة تخطيط الاستثمار (Investment Planning Director)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصصات تقنية المعلومات ويفضل مع ماجستير إدارة أعمال أو نظم معلومات إدارية وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال مشابه.

– مدير مكتب (Office Manager)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة عامة، إدارة مكتبية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المساندة الإدارية.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

– إجادة استخدام برامج الحاسب الألي وتطبيقات الأوفيس.

– يفضل من لديهم دورات أو شهادات مهنية في نفس مجال الوظيفة.

نبذة عن يسر:

تم إنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) بأمر ملكي في عام 1424هـ لتفعيل التوجه الحكمي بالمملكة العربية السعودية للتحويل إلى التعاملات الإلكترونية بدلاً من التعاملات الورقية التقليدية للتحول إلى مجتمع المعلومات ودعم الاقتصاد بمشاركة كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2CYRG19

Source wadhefa

