الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن وظائف للجنسين حملة الدبلوم فأعلى

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تعلن الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس، منها وظيفة واحدة (لا تتطلب الخبرة) حسب المسميات والشروط التالية:

– مسؤول إزالة الكتابة على الجدران – للرجال (Graffiti Removal Officer)

المتطلبات: شهادة دبلوم (لا يشترط تخصص محدد) مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال الصيانة أو عقود النظافة أو مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: استخدام طرق مختلفة للحد من الكتابة على الجدراء بما في ذلك الطلاء والرش واستخدام المواد الكيميائية لإزالة الرسومات عن الجدران.

– محرر إعلام وإتصال – للرجال والنساء (Media & Communication Editor)

المتطلبات: بكالوريوس (إعلام أو تسويق) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال إنشاء وإدارة وتحرير المحتوى.

الوصف الوظيفي: مسؤول عن المحتوى والصور المستخدمة على قنوات الوسائط، وتحرير وكتابة المحتوى وتخطيط محتوى المنشورات وفقاً لتقويم المحتوى.

– منسق إعلام واتصال – للرجال والنساء (Media & Communication Coordinator)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (إدارة أعمال، إعلام، تسويق) أو ما يعادله (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: تنسيق مجموعة واسعة من أنشطة الاتصالات وتنسيق المهام الإدارية وإدارة علاقات أصحاب المصلحة الرئيسيين.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

– إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تأسست بتاريخ 20 يوليو 2017، بناءً على أمر ملكي يقضي بإنشاء الهيئة برئاسة الأمير محمد بن سلمان. وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، وتحقيق المصلحة الاقتصادية والثقافية والأهداف التي قامت عليها رؤية السعودية 2030.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/3frvJ9N

Source wadhefa

