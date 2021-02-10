كوالكوم تكشف عن مودم جيل خامس بسرعة 10 جيجابايت في الثانية

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كشفت شركة كوالكوم اليوم عن مودم جيل خامس 5G جديد باسم X65 لديه القدرة على نقل البيانات بسرعة 10 جيجابايت.

ويُعد مودم كوالكوم الجديد هو الأول من نوعه بهذه السرعة الخارقة، ليتجاوز بذلك المودم السابق X60 من الشركة نفسها، حيث كانت تبلغ سرعة نقل البيانات معه 7.5 جيجابايت في الثانية.

وقالت الشركة أن المودم الجديد سيصل إلى المستخدمين خلال 2021، حيث وفرت نسخ خاصة منه لبعض العملاء من الشركات لتجربته قبل إطلاقه للمستخدمين النهائيين.

سيوفر مودم X65 كفاءة أكبر في استخدام الطاقة، وسيضيف تقنيات ذكاء اصطناعي تساعد في تحسين سرعة التحميل والتنزيل على الأجهزة. كما أنه سيكون الأول في دعم حزمة الجيل الخامس 3GPP Release 16، وسيدعم تقنيات mmWave و sub-6 GHz.

وبينما كشفت الشركة عن المودم الجديد، فإنه من غير المتوقع وصوله للهواتف الذكية بوقت قريب هذا العام بسبب وجود الجيل السابق من كوالكوم وسامسونج وغيرها مدمجة مع المعالجات بشكل كبير، وبالتالي سيستمر استخدامها لفترة أطول. كما أنه من الصعب إيجاد مزود جيل خامس 5G يوفر سرعة نقل 10 جيجابايت في الثانية للهواتف الذكية. Source tech-wd





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