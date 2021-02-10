أخبار السعودية اليوم.. غلق 12 مسجدًا بعد ثبوت حالات إصابة مصلين بكورونا.. و«الصحة» صعود منحنى الإصابات إلى 330%

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث دعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين إلى استمرار الالتزام والتقيُّد بمختلف التدابير والاحترازات، في ظل ما يشهده العالم من ظهور موجة ثانية، وتسجيل مستويات عالية للحالات النشطة والإصابات والوفيات بالفيروس، فيما أوضحت وزارة الصحة أن الوضع الصحي بشأن فيروس كورونا لا يزال مقلقًا وشددت على ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية، وإلى التفاصيل:

مجلس الوزراء للمواطنين والمقيمين: استمروا في الالتزام بالاحترازات

أكد مجلس الوزراء على المواطنين والمقيمين باستمرار الالتزام والتقيُّد بمختلف التدابير والاحترازات، في ظل ما يشهده العالم من ظهور موجة ثانية، وتسجيل مستويات عالية للحالات النشطة والإصابات والوفيات بالفيروس، كما أكد مجلس الوزراء، حرص القيادة الحكيمة على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالحهم، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ العدالة وتعكس مستوى التقدم والإصلاح التشريعي. مثمّنًا ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بشأن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة.

الأمير سلطان بن سلمان يهنّئ الإمارات بمناسبة وصول «مسبار الأمل»

هنأ الأميرُ سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمسؤولين في وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والشعب الإماراتي على وصول «مسبار الأمل» إلى المدار الخاص به على كوكب المريخ، وأبدى الأمير سلطان، سعادته بهذا الإنجاز الكبير، الذي سيُضاف إلى سجل الإمارات الحافل بالإنجازات، ويُعزز موقعها المهم على خارطة الدول المهتمة والمتقدمة في هذا الشأن، مؤكدًا دعم المملكة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في المشاريع والبرامج التي تعمل عليها في مجال الفضاء.

غلق 12 مسجدًا بعدة مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها أغلقت اليوم 12 مسجدًا مؤقتًا في عدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال يومين 22 مسجدًا فتح 6 منها بعد الانتهاء من التعقيم في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم، وبينت الوزارة أنها باشرت اليوم إغلاق 8 مساجد بمنطقة الرياض أربعة منها بأحياء مدينة الرياض (طويق- القصر- العريجاء- قرطبة)، ومسجدين بمحافظة حريملاء وواحد في كل من محافظة الدلم ومحافظة وادي الدواسر، كما أغلق مسجد بمدينة بقيق بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمحافظة تثليث بمنطقة عسير، ومسجدين بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة.

محذرًا من التهاون بالاحترازات.. آل الشيخ لـ«المصلين»: لا تكونوا سببًا لإغلاق المساجد

نصح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، المصلين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وقال «آل الشيخ»، عبر حسابه بموقع تويتر: «نصيحة من القلب لمرتادي بيوت الله لا تكونوا سببًا في غلق المساجد فالتهاون بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة سبب رئيس في انتشار فيروس كورونا، فلنتعاون جميعًا لنسلم ونحتسب الأجر من الله في ذلك فالعمل بالأسباب واجب شرعي وسلوك حضاري، حفظ الله الجميع من كل مكروه».

مسيرة مهنية حافلة بالمملكة.. وفاة الإعلامي صلاح مخارش

توفي الإعلامي صلاح مخارش اليوم الثلاثاء بعد وعكة صحية عاني منها، مؤخرًا في محل إقامته بالإمارات العربية المتحدة، وكان مخارش يعاني من أزمة صحية قبل أسبوع، وأجرى عملية قسطرة لفتح شريان مغلق وتركيب دعامتين ومحاولة علاج لتعب عضلة القلب وتنظيم مستقبلي للتغذية، بحسب تغريدة له قبل أيام، وكانت آخر تغريدة، غرد بها الإعلامي الراحل، قبل ساعات قليلة، عن مسبار الأمل الإماراتي الذي يصل إلى المريخ.

الصحة: صعود منحنى «إصابات كورونا» إلى 330%

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، ازدياد الحالات النشطة والحرجة في الأيام الماضية، وأضاف أنه تم إعطاء 443805 جرعات من اللقاحات، منوهًا بأن ارتفاع الحالات النشطة بين المصابين يعكس ارتفاع منحنى الإصابات، الذي يستمر في الصعود بنسبة 330 %، كذلك الحالات الحرجة تشهد ارتفاعًا في تسجيلها بنسبة 41%.

الصحة تطالب بالإبلاغ عن «مخالفي إجراءات مواجهة كورونا»

حثّ المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على ضرورة الإبلاغ عن مخالفي التدابير الاحترازية السارية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على ضرورة عدم التردد في الإبلاغ عن المتهاونين والمخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فالجهات لها مراكز اتصال لاستقبال البلاغات والملاحظات وأخذها بجدية والتعامل معها بسرعة وحسم على مدار الساعة.

الصحة: الوضع الصحي بشأن فيروس كورونا لا يزال مقلقًا

قالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الصحي (بشأن فيروس كورونا) لا يزال مقلقًا ونشدد على ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية، وأشارت إلى ارتفاع الحالات الحرجة لتصل إلى 427 حالة منها 26 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا الآن 2515 إصابة.

«طقس الأربعاء».. أجواء مستقرة وأمطار رعدية على منطقتين

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، أن يكون مستقرًا بوجه عام ونشاطًا في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما توقع المركز، أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير. ولا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم يمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.

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