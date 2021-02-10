السعودية اليوم / البرازيل تسجل 51486 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واس

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية 51486 إصابةً و1350 حالة وفاة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغت 9599565 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 233520 حالة وفاة.

// انتهى //

01:57ت م

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برازيليا 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسسجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية 51486 إصابةً و1350 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغت 9599565 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 233520 حالة وفاة.// انتهى //01:57ت م0236

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