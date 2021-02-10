السعودية اليوم / مصر تسجل 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 27 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 573 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 170780 إصابةً و 9751 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء في البلاد إلى 133098 حالةً.

// انتهى //

01:56ت م

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القاهرة 27 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و52 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 170780 إصابةً و 9751 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء في البلاد إلى 133098 حالةً.// انتهى //01:56ت م0235

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