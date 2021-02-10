شكرا لمتابعة خبر عن قرار عاجل بإيقاف جميع أنواع المخيمات بالجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

وجه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، الثلاثاء، بتفعيل لجنة المخيمات والعمل على إيقاف جميع المخيمات.

ويشمل توجيه أمير الجوف إيقاف ومنع جميع أنواع المخيمات الخاصة، والعامة، وإيقاع العقوبة على المخالفين.

ويأتي هذا التوجيه نظراً لما لوحظ من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وحفاظاً على سلامة الجميع.

ودعت إمارة المنطقة الجميع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واستشعار المسؤولية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا، وأن نرفع شعار كلنا مسؤول.