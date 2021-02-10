اخبار السعوديه

بالصور..إحباط تهريب 303 كيلو جرامات " حشيش " بالدائر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..إحباط تهريب 303 كيلو جرامات " حشيش " بالدائر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تمكنت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر في منطقة جازان، أمس الثلاثاء، تمكنت -من ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بمركبتين.

وصرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأنه تم ضبط 303 كيلو جرامات من الحشيش مخفية باحترافية في مركبتين وذلك خلال محاولة لنقلها.

وتم القبض على المتورطين بحيازة المواد المخدرة واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا