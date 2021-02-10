شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..إحباط تهريب 303 كيلو جرامات " حشيش " بالدائر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تمكنت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر في منطقة جازان، أمس الثلاثاء، تمكنت -من ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بمركبتين.

وصرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأنه تم ضبط 303 كيلو جرامات من الحشيش مخفية باحترافية في مركبتين وذلك خلال محاولة لنقلها.

وتم القبض على المتورطين بحيازة المواد المخدرة واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.