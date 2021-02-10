الإطاحة بـ3 مقيمين حاولوا سرقة مكائن صرف آلي بعد تكسيرها في المدينة المنورة

ألقت شرطة المدينة المنورة القبض على 3 مقيمين حاولوا سرقة مكائن صرف آليّ بعد تكسرها.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شرطة العيص من القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، لتورطهم بتكسير إحدى مكائن الصرف الآلي بالمحافظة ومحاولة سرقتها.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.