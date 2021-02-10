شكرا لقرائتكم خبر عن 64 نشاطا مخالفا بالقطيف في 6 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية محافظة القطيف 64 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس « كورونا »، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة على كل الأسواق والمراكز التجارية، وذلك خلال الـ6 أيام الماضية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أنه جرى خلال هذه الفترة، تنفيذ 400 زيارة، للمنشآت والمتاجر المختلفة، إضافة إلى تلقي 17 بلاغا بالمخالفات الوقائية، مؤكدا متابعة مراقبي البلدية تطبيق كل الإجراءات من خلال الجولات الرقابية، للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المنشآت غير الملتزمة وفقا للضوابط المعمول بها لديها.

وقال إن البلدية تحرص على متابعة المنشآت الغذائية والمؤسسات والأنشطة التابعة لرقابتها بشكل يومي من خلال الزيارات التفتيشية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الملزمة، التي يجب اتباعها في تلك المنشآت كالتباعد الجسدي وتطبيق «توكلنا» وتنظيف وتطهير الأسطح والعربات في جميع الأوقات، والتركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة، واستخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام وارتداء كمامة الوجه وقفاز اليدين للعاملين وتوفيرها.

وأهاب بالجميع التعاون مع البلدية والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940 لمعالجتها.