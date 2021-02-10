شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 118 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة منطقة الرياض أمس الثلاثاء، 118 منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المكثفة، انطلاقًا من حرصها على سلامة السكّان.

ونفّذ مراقبو الأمانة خلال الـ24 ساعة الماضية 5,058 جولة رقابية شملت مختلف الأنشطة التجارية، ورصدوا خلالها 661 مخالفة، تمثلت في التجمعات المتجاوزة للأعداد المسموح بها سواءً للزبائن أو العاملين، وعدم استخدام مقياس كشف الحرارة، والتهاون في ارتداء الكمامات، وغياب التجهيزات الوقائية اللازمة، وعدم وضع الإرشادات.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية اليومية، وتطبيق للعقوبات النظامية على جميع المنشآت التجارية المخالفة للضوابط والاشتراطات الصحية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات من قبل الجميع.