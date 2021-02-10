شكرا لقرائتكم خبر عن إسراء عسيري رئيسا تنفيذيا لهيئة الإعلام المرئي والمسموع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، خلال جلسته مؤخرًا، قرارًا بتكليف إسراء منصور عسيري رئيسًا تنفيذيًا للهيئة، وذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها الهيئات الإعلامية السعودية خلال الفترة الحالية، وفق توجيهات وزير الإعلام المكلف.

واستطاعت إسراء عسيري خلال فترة تكليفها برئاسة اللجنة التنفيذية بالهيئة خلال الفترة الماضية، أن تقدم عملاً مهنيًا متميزًا، وأعادت تنظيم قطاعات الهيئة وأعمالها، كما أسهمت في إعداد الخطط والتوجهات المستقبلية، إضافة لإدارتها المكتب التنفيذي لوزير الإعلام المكلف الذي أشرفت على تأسيسه وإدارته منذ إطلاقه.

وتتمتع إسراء عسيري التي تحمل شهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال، وزمالة معهد ماكين للقيادة التنفيذية، بخبرة تقارب الـ18 عامًا في مجالات تقنية المعلومات وريادة الأعمال، وعملت سابقًا في عدة مناصب بجهات مختلفة، وتقلدت مناصب قيادية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، والصندوق الصناعي، كما عملت في منظمة وندروومان التقنية ومعهد ماكين بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسست عددًا من الشركات، من أهمها شركة آي تري للحلول الرقمية، إحدى الشركات التي ترعاها إنديفور العالمية في المملكة، كما مثلت المملكة في عدد من اللجان، منها تحالف رواد الأعمال G20 لأربع دورات، وهي عضو مؤسس في شبكة المهنيات السعوديات.