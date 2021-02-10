شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 12 مسجدا بعد ثبوت 28 إصابة كورونا بين المصلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها أغلقت أمس 12 مسجداً بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 28 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع المساجد المغلقة خلال يومين 22 مسجداً تم فتح 6 منها بعد الانتهاء من التعقيم في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وأوضحت الوزارة في تقرير، أن المساجد الـ 8 المغلقة بالأمس، جاءت بمنطقة الرياض أربعة منها بأحياء مدينة الرياض «طويق - القصر - العريجاء - قرطبة»، ومسجدين بمحافظة حريملاء وواحد في كل من محافظة الدلم ومحافظة وادي الدواسر، كما تم إغلاق مسجد بمدينة بقيق بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمحافظة تثليث بمنطقة عسير، ومسجدين بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين.

وأشارت الوزارة إلى أن المساجد المغلقة يتم فتحها بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم، وتعمل اللجان المتخصصة في فروع الوزارة من حين الإغلاق بتعقيم المساجد عبر شركات وطنية متخصصة وذلك بالتنسيق بين إدارات المساجد والشؤون الصحية وأمانات المناطق.

وجددت الوزارة في ختام بيانها التأكيد على المصلين بالأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم من الوباء، كما دعت منسوبي المساجد إلى توعية وإرشاد المصلين ومتابعة تنفيذ كافة البرتوكولات الصحية بالمساجد والرفع بأي مخالفات للجهات المختصة.