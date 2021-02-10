شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف منشور توعوي عن «توكلنا» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت صحة الشرقية 5000 منشور توعوي وعرض المواد التوعوية لتطبيق «توكلنا» بالشاشات وبالشوارع والميادين وبالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، حرصاً منها على تفعيل التطبيق لإبراز الحالة الصحية ضمن جهود الصحة في تكثيف حملاتها التوعوية للتصدي لجائحة كورونا

نشرت المواد التوعوية في جميع الأماكن العامة والجهات الحكومية والأسواق التجارية والمنشآت الأخرى، وبلغات عديدة وبتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد، بهدف تثقيف الجاليات بالدمام بأهمية اتخاذ التعليمات والإرشادات المتبعة والطرق الصحيحة لارتداء الكمام والتعقيم المستمر والحرص على التباعد الاجتماعي وغيرها من الاشتراطات اللازمة المتبعة في الحد من انتشار فيروس كورونا.